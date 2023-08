Napoli, ruba in casa di un conoscente poi si lancia dal balcone del 5° piano: 

Ha tentato di rubare in casa di un conoscente ma è stato scoperto ed arrestato dai poliziotti di Pianura. Scene da film nella tarda serata di ieri, venerdì 11 agosto, nel quartiere napoletano.

Napoli, ruba in casa di un conoscente poi si lancia dal balcone:

Un uomo di 35 anni, Ciro Di Pierno, pregiudicato del posto, è stato ammanettato dopo il tentato furto in un appartamento al 5 piano. Il giovane, quando si è trovato i poliziotti alla porta di casa, è salito sul balcone e si è lanciato nel vuoto per evitare l’arresto.

È atterrato al piano inferiore e, nonostante si fosse rotto un braccio nella caduta, è sceso fino a terra. È stato bloccato sotto un’automobile parcheggiata, dove si era nascosto sperando che gli agenti si arrendessero.

Il 35enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, ulteriori indagini sono in corso per accertare il suo eventuale coinvolgimento in furti consumati nella zona e non ancora ricostruiti.