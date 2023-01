Umberto Nappello è stato ritrovato. Il 31enne, scomparso da Napoli lo scorso 29 dicembre, era ricoverato in un ospedale di Lecco senza documenti. A comunicare la notizia del ritrovamento, ieri sera, è stata la trasmissione “Chi l’ha visto?“, che si stava occupando della vicenda a seguito dell’allarme dei familiari.

Storia a lieto fine, dunque, per il giovane napoletano che era scomparso da circa 15 giorni. Per lui si era temuto il peggio: Umberto è imparentato con Carlo Nappello, ucciso in un agguato insieme al nipote omonimo il 27 maggio 2017, nel corso della faida scoppiata a Miano per raccogliere l’eredità del disarticolato clan Lo Russo.

L’ultima volta il 31enne era stato visto nella zona di Porta San Gennaro, a Napoli. I familiari, negli appelli lanciati tramite i social network, avevano diffuso le sue fotografie e descritto il suo abbigliamento, nella speranza che qualcuno lo vedesse in strada. Stando a quanto riferito dai parenti nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?”, il ragazzo sarebbe dovuto andare a Perugia dalla madre dal 30 dicembre, ma probabilmente ha dormito in un appartamento di famiglia a Marigliano, in provincia di Napoli, che la zia ha trovato in disordine.

Dal giorno della scomparsa Umberto Nappello non aveva più dato notizie, per questo si era fatta largo l’ipotesi della camorra: benché i familiari sostengano che il giovane non sia coinvolto in dinamiche di criminalità organizzata.