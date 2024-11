Ritrovata la statua di San Ciro, trafugata dall’edicola votiva in via Stanzione al Vomero. Il responsarebile è un 54enne della periferia occidentale di Napoli.

Napoli, ritrovata la statua di San Ciro trafugata al Vomero: denunciato 54enne

I carabinieri del Nucleo Operativo Vomero e della stazione Vomero Arenella hanno denunciato un 54enne di Soccavo per il furto di una statua raffigurante San Ciro, custodita in un’edicola votiva in Via Stanzione.

Il furto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Raccolta la denuncia, i militari hanno analizzato le immagini di videosorveglianza registrate in zona e quelle catturate dai lettori di targa installati lungo le strade percorse. Individuato il suo luogo di residenza, i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Restituita dal 54enne la statuetta, sarà riposizionata al suo posto.