Accoltellato un 13enne a Napoli al culmine di una rissa tra coetanei. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale Santobono e dimesso con 8 giorni di prognosi.

Napoli, 13enne accoltellato al culmine di una rissa tra coetanei

A indagare sono gli uomini della Polizia di Stato, intervenuti a mezzanotte al pronto soccorso del nosocomio partenopeo. Secondo quanto raccontato dal 13enne, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in piazza Sanità, dove il ragazzino si trovava con alcuni amici. Per motivi non del tutto chiari, sarebbe scoppiato un diverbio tra due gruppi di ragazzi, poi degenerato in rissa.

Il 13enne a quel punto sarebbe intervenuto per dividere i litiganti ma uno di loro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe ferito con un fendente alla spalla. La lesione, esaminata dai medici in ospedale, è stata giudicata di lieve entità. Nel corso delle indagini si vaglia la possibilità che la scena possa essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate in piazza Sanità e lungo le strade circostanti.