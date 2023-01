Continua la scia di violenza nei nosocomi partenopei. Nella notte appena trascorsa, intorno all’1, gli agenti di Polizia del Vomero sono intervenuti per una rissa tra famiglie avvenuta nella sala d’attesa dell‘ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Napoli, rissa tra famiglie all’ospedale Santobono

Sconosciute le cause della lite. Il tutto è avvenuto davanti ai piccoli pazienti che hanno assistito inermi e spaventati. Quando gli agenti son giunti sul posto una delle due famiglie è scappata via per evitare di essere identificata.

Poco prima, come racconta sui social l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, le forze dell’ordine sono intervenute per una tentata aggressione verso il personale di triage da parte del padre di un piccolo pazienti che, spazientito della troppa attesa, ha tentato di aggredire medici e infermieri. Il peggio si è evitate grazie al tempestivo intervento della guardie giurante presenti in ospedale. Insomma nottata di grande caos e paura nell’ospedale napoletano. Si tratta della terza aggressione ai camici bianchi dall’inizio del nuovo anno.