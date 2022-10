Ennesima notte di violenza e paura a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale, nel transitare in via Colombo all’angolo con via Marina, hanno notato un uomo che, con in mano un piccone, cercava di colpire i passanti minacciandoli.

Napoli, rissa tra stranieri in pieno centro

A documentarlo quanto accaduto la notte scorsa, alcuni filmati pubblicati sui suoi canali social dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il materiale da un automobilista che ha registrato la scena.

Nel video si vedono alcuni stranieri fronteggiarsi e uno di loro brandire un’accetta. Segnalazioni simili, dice Borrelli, “Sono numerose ed arrivano quasi quotidianamente”. Secondo il consigliere, “Si è perso ogni controllo sul territorio. La violenza si è impadronita della città e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene. Chi le percorre, per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, per fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno o di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità . Urgono interventi – aggiunge Borrelli e questo lo chiediamo da anni.”

In zona, angolo via Colombo, si è trovato di passaggio un poliziotto fuori servizio che ha bloccato un uomo: era armato di piccone e cercava di colpire i passanti. Dopo una colluttazione con altri agenti intervenuti, è stato bloccato un 34enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

“Si è perso ogni controllo sul territorio. La violenza si è impadronita della città e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli. Chi le percorre, per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, per fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno o di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità”, spiega il consigliere regionale.

“Urgono interventi e questo lo chiediamo da anni. Invece si è fatto finta di non vedere, si è aspettato, ora la situazione è sfuggita di mano. Ripristinare la sicurezza è una priorità: il territorio va continuamente presidiato ed occorrono interventi duri e determinati.”

L’episodio è avvenuto a poca distanza dal luogo dove nelle scorsi notti c’è stata la violenza sessuale ai danni di una giovane poliziotta. Per lo stupro è stato poi arrestato un 23enne bengalese, irregolare sul territorio nazionale.