Due carabinieri feriti e due uomini in manette. È il bilancio della violenta colluttazione avvenuta in via Nuova Bagnoli, a Napoli, nel corso di un normale controllo di routine da parte dei militari dell’Arma.

I carabinieri giungono sul posto dopo una segnalazione di persone ritenute sospette che si aggirano tra auto e abitazioni. I soggetti sono tre e gli uomini della Benemerita decidono di controllarli, ma i sospettati reagiscono e danno vita a uno scontro fisico, nel corso del quale uno della banda scappa.

Gli altri due, invece, vengono bloccati, ma con molta fatica. Al termine della colluttazione due carabinieri restano feriti. Gli arrestati – si tratta di un 43enne e di un 27enne, entrambi di Quarto e già noti alle forze dell’ordine – sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. I due sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ai militari feriti – un maresciallo e una carabiniera – sono stati diagnosticati “traumi contusivi in sedi multiple” guaribili in 10 giorni. Indagini in corso per individuare la terza persona fuggita.