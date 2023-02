Nuove opportunità di lavoro a Napoli anche dalle compagnie aeree. RyanAir sta infatti reclutando personale per posizioni di equipaggio di cabina in tutta Europa e in Campania. Lunedì 20 febbraio a Napoli, presso il Palazzo Salgar Hotel in via Nuova Marina 120, a partire dalle ore 10.00, si terrà un recruitment day, cioè un giorno dedicato dall’azienda all’incontro di potenziali candidati da assumere.

Raynair cerca personale, recluitment day a Napoli il 20 febbraio

Non sono richiesti particolari requisiti fisici o anagrafici, a parte la capacità di scrivere e parlare in lingua inglese. Ai candidati che supereranno la selezione, la compagnia area assicura un corso gratuito di adattamento dell’equipaggio di cabina, oltre che la possibilità di viaggiare ed esplorare posti diversi durante i giorni liberi. Tra i benefit anche sconti sulle tariffe di viaggio. Le posizioni aperte sono a contratto indeterminato o stagionale.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso di un passaporto UE valido

Devi avere un’altezza compresa tra 5 “2 (157 cm) e 6” 2 (188 cm)

Devi essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto

Aiuta se sei laborioso, flessibile e hai una personalità estroversa e amichevole

Adattabile e felice di lavorare su turni

Divertiti a trattare con il pubblico e hai la capacità di fornire un eccellente servizio clienti con un atteggiamento “si può fare”

Parlare e scrivere in inglese con facilità

Passione per i viaggi e per conoscere nuove persone

Benefit