Erano il terrore di turisti e cittadini che frequentavano la stazione Cavour della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Una banda di rapinatori e borseggiatori è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione Stella e dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania.

Napoli, rapinavano donne e anziani nella metro Cavour: sgominata la banda

Sono sei le persone che sono state arrestate (cinque uomini e una donna) accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti con destrezza. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli, hanno permesso di accertare che gli eventi delittuosi sono stati commessi, all’interno della stazione della metro nel cuore di Napoli, tra il novembre del 2022 e il febbraio del 2023. Le indagini hanno permesso di identificare le sei persone indagate, che avevano tutte ruoli ben definiti, nonché le caratteristiche delle vittime designate, tutti soggetti considerati deboli per sesso ed età.

A finire presso il carcere di Poggioreale Francesco Ziccardi, 56 anni, mentre F. D., 70 anni, e A.Z., 62 anni, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in Napoli. I poliziotti della Polfer hanno rintracciato B.N., 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati e lo hanno tradotto presso il Carcere di Poggioreale. M.A., 50 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Napoli; a Enzo Da Ponte., 39 anni, già ristretto in carcere, è stata notificata la nuova ordinanza.