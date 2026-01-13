Rapinato lungo il “Rettifilo”. Vittima uno studente tedesco di 22 anni in Italia per il progetto Erasmus. Il giovane passeggiava lungo corso Umberto a Napoli, verso le 22 di ieri, quando è stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del portafogli con all’interno 30 euro.

Napoli, rapinatori scatenati lungo corso Umberto: studente Erasmus picchiato e derubato di 30 euro

Il ragazzo è stato trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Per la vittima – dimessa -10 giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione San Giuseppe e i militari della compagnia Napoli centro.

Poco prima, intorno alle 20 i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti sempre al Corso Umberto I, questa volta angolo via Lorenzo Fazzini. Una ragazza 28enne mentre passeggiava sarebbe stata avvicinata da un individuo che le strappava lo smartphone che aveva tra le mani per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo i filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.