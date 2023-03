Rapinatori in azione a Fuorigrotta, in via Diocleziano. Un gruppo di malviventi ha preso d’assalto la Banca Popolare di Bari entrando da un foro praticato nel sottosuolo.

Rapina in banca a Fuorigrotta, poliziotti accerchiano il palazzo

Erano le 16 circa quando, poco prima dell’orario di chiusura, i malviventi hanno messo a segno il loro raid. Uno dei dipendenti si sarebbe accorto dei rumori provenienti dal suolo e avrebbe subito avvertito i colleghi, permettendo loro di lasciare la banca. I criminali hanno fatto irruzione attraverso il pavimento e hanno scatenato il fuggi-fuggi generale, tenendo in ostaggio i pochi dipendenti rimasti.

Dopo aver raccolto il bottino, i rapinatori avrebbero utilizzato come via di fuga lo stesso canale usato per l’accesso, ma non è chiaro se abbiano lasciato l’edificio. Il palazzo al momento è stato circondato, sono in corso pattugliamenti nell’area per bloccare il commando armato. Secondo Fanpage, la banda potrebbe essere ancora chiusa all’interno dell’istituto di credito di Fuorigrotta.