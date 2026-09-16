Tragedia nella notte a Napoli, dove un giovane di 26 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere caduto da uno scooter sul quale viaggiava insieme ad altre due persone. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2, in via Nuova detta Casoria, nel quartiere di San Pietro a Patierno.

Napoli, rapinatore cade dallo scooter durante la fuga: muore 26enne

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, come anticipa Il Mattino, i tre uomini, che indossavano caschi integrali, si trovavano a bordo dello stesso motociclo e avrebbero tentato una rapina poco prima dell’incidente. Durante la successiva fuga, lo scooter avrebbe percorso la strada a forte velocità fino a quando il conducente ne avrebbe perso il controllo. Nella caduta uno dei tre occupanti, un 26enne napoletano con precedenti, è finito violentemente sull’asfalto riportando un grave trauma toracico.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare, dove è successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno preceduto il tragico incidente.