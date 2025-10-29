Logoteleclubitalia

Napoli, rapinano turista in via Toledo: rubati collana e orologio di lusso. Due arresti

Paura nel cuore di Napoli nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, quando due cittadini extracomunitari armati di coltello hanno aggredito un turista americano in via Toledo, strappandogli una collana e un orologio di pregio.

Gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia Locale sono intervenuti tempestivamente, bloccando i rapinatori dopo un inseguimento iniziato in auto e proseguito a piedi. La refurtiva è stata recuperata. Il turista, leggermente ferito, ha formalizzato denuncia ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

I due arrestati, privi di permesso di soggiorno e già responsabili di reati simili, sono stati condotti alla casa circondariale di Poggioreale su disposizione del magistrato, che ha rilevato la loro pericolosità sociale.

