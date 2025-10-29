Paura nel cuore di Napoli nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, quando due cittadini extracomunitari armati di coltello hanno aggredito un turista americano in via Toledo, strappandogli una collana e un orologio di pregio.

Napoli, rapinano turista in via Toledo: rubati collana e orologio di lusso. Due arresti

Gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia Locale sono intervenuti tempestivamente, bloccando i rapinatori dopo un inseguimento iniziato in auto e proseguito a piedi. La refurtiva è stata recuperata. Il turista, leggermente ferito, ha formalizzato denuncia ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

I due arrestati, privi di permesso di soggiorno e già responsabili di reati simili, sono stati condotti alla casa circondariale di Poggioreale su disposizione del magistrato, che ha rilevato la loro pericolosità sociale.