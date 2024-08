Rapinano con un manganello telescopico due fratelli dello scooter e poi tentano cavallo di ritorno. Peccato, però, che il mezzo a due ruote era a sua volta oggetto di furto. Così, mentre i rapinatori vengono arrestati, i rapinati vengono denunciati per ricettazione. La surreale vicenda si è consumato a Miano, periferia nord del capoluogo.

Miano, rapinano due fratelli di uno scooter e provano cavallo di ritorno

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti del Commissariato Scampia sono intervenuti in via Janfolla all’angolo via Miano per la segnalazione di due giovani vittime di rapina. I poliziotti, giunti sul posto, avevano appreso che due fratelli, mentre si trovavano a bordo di uno scooter, erano stati avvicinati da un gruppo di coetanei, anch’essi a bordo di scooter, che, dopo averli aggrediti fisicamente anche con l’uso di un manganello telescopico, si erano appropriati del telefono cellulare di uno dei due e del motociclo.

Successivamente, i rapinatori, mediante il telefono sottratto, avevano contattato l’altro fratello, tramite un’app di messaggistica istantanea, chiedendo loro un’ingente somma di denaro per la restituzione dei beni sottratti. A quel punto sono entrati in azione i poliziotti, che si si sono presentati sul luogo prestabilito per lo scambio, nel parcheggio della metropolitana di Piscinola.

A quel punto, individuati i responsabili, gli uomini della Polizia li hanno raggiunti, bloccati e trovati in possesso del telefono sottratto e di un mazzo di chiavi risultate poi essere quelle del mezzo rapinato che i poliziotti hanno poi recuperato.

Il mezzo già oggetto di furto

Qui la sorpresa: a seguito delle indagini, è emerso che il mezzo rapinato era provento di furto. Per tali motivi, gli indagati, identificati per due napoletani di 18 e 19 anni, sono stati tratti in arresto per rapina e tentata estorsione, mentre i due fratelli vittime di rapina sono stati denunciati per ricettazione. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.