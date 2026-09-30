Aversa, rapina donna del cellulare all’Eurobingo di via Gramsci: arrestato 53enne

Rapina una donna del suo cellulare nei pressi dell’Eurobingo di via Gramsci ad Aversa ma viene bloccato e arrestato. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 53 anni, residente a Frignano e già noto alle forze dell’ordine.

Aversa, rapina donna all’Eurobingo di via Gramsci: arrestato 53enne

L’intervento dei militari è scattato poco dopo una rapina consumata in via Gramsci, nei pressi della sala bingo. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, l’uomo, che si sarebbe trovato sotto l’effetto di alcol, avrebbe minacciato con un taglierino una donna di 52 anni, riuscendo a impossessarsi del suo telefono cellulare. Da quanto apprende Teleclubitalia, i due, vittima e rapinatore, si conoscevano.

La donna ha immediatamente dato l’allarme, contattando i Carabinieri. I militari della locale Stazione si trovavano in zona e sono rapidamente intervenuti sul posto. Raccolta la descrizione del presunto autore, i Carabinieri hanno avviato le ricerche nelle immediate vicinanze, riuscendo a individuarlo e bloccarlo poco distante dal luogo della rapina.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Per l’indagato resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.