La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri due giovani napoletani, di 18 e 15 anni, ritenuti responsabili di rapina. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori.

Napoli, rapina in corso Umberto: arrestati due giovani. Hanno 15 e 18 anni

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, mentre transitavano in corso Umberto I, hanno notato i due a bordo di uno scooter mentre tentavano di strappare il telefono cellulare a una donna. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, dando vita a un inseguimento, terminato in via Saverio Baldacchini, dove i sospettati sono stati bloccati.

Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto un altro telefono cellulare, risultato provento di una rapina commessa poco prima ai danni di un turista in via Duomo. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. I due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.