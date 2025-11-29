Napoli, rapina in autogrill e inseguimento in A16: arrestati tre uomini

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini di origine campana dopo un lungo inseguimento sull’autostrada A16, successivo a una rapina aggravata in un’area di servizio.

Nella notte di giovedì, i tre avrebbero minacciato con una pistola una dipendente, sottraendole il cellulare e costringendola a consegnare sigarette e altra merce.

L’inseguimento e l’arresto

I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un’utilitaria a noleggio con targhe rubate, diretti verso Napoli. Dopo diversi chilometri, sono stati bloccati sul raccordo Ramo Capodichino da pattuglie della Polizia Stradale di Avellino e Napoli. La refurtiva, del valore di circa 3.000 euro, è stata interamente recuperata.