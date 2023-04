Rapina un bar per un bottino da 35 euro ma viene bloccato dai clienti. A finire in manette un uomo armato di coltello che ha fatto irruzione nel locale nel pomeriggio di oggi. Si tratta di Pasquale Campana, classe ’76.

Napoli, rapina il bar armato: i clienti si ribellano e lo bloccano. Due feriti

Alle 16 una pattuglia motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, mentre percorreva via Santa Maria di Costantinopoli (zona Museo), allertata da un cittadino é intervenuta all’interno del bar “Principe di Napoli”. Era in atto una rapina da parte di un uomo che, armato di coltello, ha ferito il proprietario ed un cliente alle mani.

I militari e altri clienti sono riusciti a bloccare il rapinatore con ancora in mano il coltello. Si era impossessato della somma di 35€. Sul posto 118 per le cure del caso ai due feriti. Attività in corso per ricostruire l’esatta dinamica del furto. Pasquale Campana è stato trasferito a Poggioreale.