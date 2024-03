Circondato da tre individui mentre camminava tranquillamente per strada: un giovane di 34 anni è stato brutalmente aggredito e poi accoltellato alla schiena per rubargli il suo iPhone, che teneva saldamente tra le mani.

Napoli, rapina finisce nel sangue: 34enne picchiato e accoltellato alla schiena

L’aggressione è avvenuta questa notte, intorno alle 2:30, nella piazza Mancini a Napoli, vicino alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi.

Dopo l’assalto, i tre malintenzionati hanno abbandonato il ragazzo a terra e poi sono fuggiti con il telefono. La vittima, di origine africana e proveniente dalla Tanzania, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118.

La corsa in ospedale

Dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in condizioni gravi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli Stella, che sono intervenuti sul luogo, in via Alessandro Poerio, per fare luce sulla vicenda.