Assalto armato in un’agenzia di scommesse a Napoli. Due balordi, con volto travisato da passamontagna e pistole in pugno, hanno fatto irruzione ieri sera, poco prima della mezzanotte, nel Goldbet situato lungo Corso Savoia Duca D’Aosta, seminando il panico tra i dipendenti.

Napoli, rapina a mano armata in un Golbet

Sotto la minaccia di armi da fuoco, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale. Gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso l’intera sequenza del raid e fornire elementi utili alle indagini.

Rapina una donna in via Mezzocannone: “Dammi i soldi o ti uccido”

Pochi giorni fa, in via Mezzocannone, nel cuore del centro storico di Napoli, una donna è stata avvicinata e rapinata da un uomo. Il malvivente, facendo intendere di essere in possesso di un’arma, l’ha minacciata e l’ha costretta a consegnare diverse decine di euro.

Nel pomeriggio della stessa giornata, i Falchi della Squadra Mobile, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato in via Sant’Aspreno l’uomo il quale indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. Il balordo, un 44enne napoletano, è stato così sottoposto a fermo per rapina che ieri mattina è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.