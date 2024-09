La Polizia di Stato ha eseguito nella giornata odierna un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone accusate di tentato omicidio e lesioni gravi ai danni di una coppia di coniugi. Il provvedimento, emesso dal Procuratore della Repubblica di Napoli, riguarda due uomini ritenuti gravemente indiziati per un’aggressione avvenuta il 20 maggio 2023. Si tratta dei cugini della donna.

Napoli, raid punitivo dopo lite familiare: accoltellato dai cugini della moglie

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Procura, l’episodio ha avuto luogo nei pressi dell’abitazione della coppia. In quella circostanza, il marito fu colpito con numerose ferite da arma da taglio e trasportato d’urgenza all’ospedale CTO di Napoli, dove venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In un primo momento, l’uomo riferì di essere stato aggredito da un gruppo di 4-5 persone travisate, giunte a bordo di scooter, senza però fornire ulteriori dettagli utili per identificarli.

La svolta nelle indagini è avvenuta un mese dopo, il 16 giugno 2023, quando la moglie dell’uomo si è presentata spontaneamente presso gli uffici della Polizia per denunciare che l’aggressione era frutto di lunghe dispute familiari. La donna ha infatti indicato come responsabili i suoi stessi cugini, riconoscendoli anche durante una successiva individuazione fotografica. Alcuni giorni dopo, anche il marito ha confermato questa versione dei fatti, avvalorando così l’ipotesi investigativa. Oggi scattano le ordinanze cautelari per i due presunti aggressori.