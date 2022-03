Non poteva accettare la fine della relazione. Non lui. Sarebbe stato un disonore per il nipote del boss il fatto che qualcuna potesse rifiutarlo. Così ha deciso di sequestrala e portala via con la forza.

Napoli, sequestra la fidanzatina 18enne

Per questo motivo i Carabinieri di Napoli hanno arrestato Antonio Cianciulli, 18 anni, ragazzo del Cavone già noto alle forze dell’ordine, nipote del noto ras Salvatore Cianciulli Masaniello.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, 7 marzo. Il giovane, intorno alle or 20, in piazza 7 Settembre, nota la ex sua fidanzatina a bordo di un taxi. Lui si avvicina velocemente all’auto bianca e la costringe a fermarsi.

Arrestato il nipote del boss

Il centauro scende dal mezzo ancora in moto e apre la portiera dell’auto. Prende la ragazza con forza e la costringe a salire in sella mettendola davanti a lui. La vittima si agita ma il giovane non la fa scendere e accelera, il tutto davanti a decine di persone.

Non molto distante da dove è accaduto il fatto c’era un auto dei Carabinieri che è riuscita a notare tutta la scena. I militari dell’arma però erano troppo distanti e a causa del traffico non sono riusciti ad intervenire. Immediatamente sono partite le indagini e le ricerche che si sono concluse dopo circa un’ora. Il giovane è stato preso non appena è rientrato a casa dei suoi genitori. La 17enne sta bene e non ha voluto querelare l’ex.