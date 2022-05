Dal 11 maggio inizia la sperimentazione dell’uso di automezzi completamente elettrici per la raccolta a Napoli. Mercoledì 11 alle 11:30 appuntamento in Piazza del Municipio.

Raccolta dei rifiuti a impatto ambientale zero. Dal prossimo 11 maggio, in una sperimentazione che proseguirà per due settimane, ASIA impiegherà due automezzi full electric per lo svuotamento dei cestini gettacarte e dei contenitori per la raccolta differenziata “porta a porta”.

Gli automezzi saranno impiegati in percorsi operativi del centro storico di Napoli dove è significativa la presenza di aree percorribili a traffico limitato e il servizio sarà svolto prevalentemente di primo mattino.

L’iniziativa nasce da una sinergia tra Asia Napoli e la “Ladurner equipment”.

La presentazione ed esposizione dei mezzi a cura della Ladurner Srl , è prevista domani 11 maggio, giorno della consegna, alle ore 9.30 presso la sede direzionale di ASIA Napoli in Via Ponte dei Francesi 37/D e dopo una simulazione di utilizzo, la presentazione si completerà alle 11:30 in Piazza Municipio alla presenza del Sindaco Manfredi. Nello specifico, verranno presentati i due veicoli della gamma full-Electric di Ladurner Equipment: nativi elettrici e non elettrificati da telaio con motore endotermico.

Gli allestimenti sono stati studiati al fine di massimizzarne le prestazioni nei giri di raccolta nei centri urbani, senza compromessi sia dal punto di vista della portata utile che dell’autonomia.

I veicoli entreranno subito in funzione essendo già pronti per essere messi direttamente in strada, negli ordinari giri di raccolta, e per due settimane saranno in servizio nella città di Napoli per condurre uno stress-test.

“ASIA Napoli è un’azienda che si caratterizza per il quotidiano impegno di profitto sociale – dichiara l’Amministratore Unico Domenico Ruggiero – e non può esimersi da ogni sforzo possibile ai fini della valorizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza. ASIA è una società per azioni a capitale interamente pubblico e ricca di contenuti ingegneristici ed è importantissimo ridurre sempre più l’impatto ambientale che l’impiego di automezzi per la raccolta inevitabilmente produce. Ad oggi la trazione elettrica rappresenta una strada da seguire per esaltare la salvaguardia dell’ambiente e la garanzia di un pianeta da restituire alle nuove generazioni almeno come è stato ereditato. ASIA è consapevole che nell’immediato l’impiego dei mezzi elettrici non potrà avvenire a totale copertura del servizio, anche per la ristrettezza della gamma che ha caratteristiche non sempre adeguate al tipo di operatività prevista in Città; tuttavia iniziare ad introdurre tali mezzi per l’esecuzione del servizio al fine di estendere al massimo il full electric si rivela un impegno doveroso e non più rimandabile”.

Un nuovo passo per l’efficientamento energetico e di impatto ambientale per servizi offerti alla cittadinanza. Al primo posto per ASIA il rispetto delle regole di conferimento degli scarti ed una raccolta moderna e funzionale per una Napoli capitale mondiale di bellezza ed efficienza.