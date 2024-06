Durante i controlli effettuati tra febbraio e marzo 2024, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno rilevato diverse irregolarità. Tra queste, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni e violazioni relative all’impatto acustico. Inoltre, in questo periodo, sono state elevate sanzioni amministrative a quattro individui trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale all’interno del locale. Uno di questi soggetti è stato anche denunciato per il porto di armi o oggetti atti ad offendere, avendo trovato in possesso di un coltello.