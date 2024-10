Ben 190 chili di droga sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Cisterna. L’ingente quantitativo era nascosto in un deposito ed era destinato a gran parte della provincia di Napoli. In manette sono finiti due pusher di 31 e 25 anni di San Giovanni a Teduccio. La coppia di malviventi si fingeva rider per smerciare la sostanza stupefacente a bordo di uno scooter senza dare nell’occhio.

Napoli, pusher travestiti da rider: scoperti e sequestrati 190 chili di droga

L’operazione dei carabinieri è scattata sabato 5 ottobre. I militari dell’arma hanno fatto irruzione in un deposito che si trova nel quartiere e si sono imbattuti nei due giovani che si preparavano a partire per le consegne, con uno zaino di un noto marchio di food delivery.

Grazie a questo stratagemma i due speravano di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera per poter spacciare droga in maniera indisturbata. Nel deposito sono stati scoperti 2mila panetti di hashish per un peso di 190 chili. Sotto chiave anche 20mila contanti ritenuti proventi dell’attività illecita. Al termine delle operazioni, i due pusher sono stati arrestati e trasferiti in carcere.