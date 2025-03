Napoli, pronta stazione Centro direzionale della metro: per le prove chiusura di due giorni della Linea 1

La stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana di Napoli è finalmente pronta per essere consegnata ad Anm, l’azienda di trasporto pubblico del Comune. L’annuncio è stato dato oggi durante un incontro presso la sede della direzione di Anm, dove si sono affrontati gli ultimi dettagli per l’apertura di questa attesissima infrastruttura.

Tuttavia, prima di rendere accessibile la nuova stazione ai cittadini, saranno necessarie le verifiche finali da parte dei tecnici di Ansfisa. Per consentire tali controlli, l’intera tratta della Linea 1 sarà chiusa al pubblico dalle ore 14:00 di sabato 15 marzo e per tutta la giornata di domenica 16 marzo. Nel frattempo, il coordinamento Usb Lavoro Privato ha comunicato che macchinisti e agenti di stazione in servizio saranno impegnati in una formazione specifica per la gestione della nuova fermata.

Il completamento delle operazioni è previsto entro la fine di marzo, data in cui la stazione Centro Direzionale diventerà ufficialmente il ventesimo punto di accesso attivo della Linea 1. Un traguardo significativo per il trasporto pubblico napoletano, con l’obiettivo di migliorare la mobilità cittadina e contribuire alla riduzione del traffico stradale.

L’attesa apertura della stazione rappresenta un passo avanti importante per l’efficienza della rete metropolitana della città, offrendo ai cittadini un servizio sempre più capillare e moderno.