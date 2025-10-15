Napoli, prof controlla i bagni maschili e trova un coltello di 20 centimetri: arrivano i carabinieri

Un coltello di venti centimetri a scuola. È quanto scoperto ieri mattina dai carabinieri della stazione Napoli Marianella, che sono intervenuti su segnalazione del corpo docente nell’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei.

Poco prima una professoressa aveva notato uno strano movimento di alunni all’interno dei bagni maschili. La docente ha quindi ispezionato i locali e ha trovato – all’interno di una cassetta per wc – un coltello lungo complessivamente 19,5 centimetri. I militari dell’Arma hanno sequestrato l’arma e hanno avviato indagini per capire se l’arma sia stata usata in fatti di sangue e a chi sia appartenuta.