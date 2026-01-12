Notte movimentata tra Napoli e l’area metropolitana, dove si sono verificati tre episodi di incendio. Non si registrano feriti, ma le fiamme hanno provocato la distruzione di alcune automobili e danneggiato un portone di ingresso.

Napoli, principio di incendio all’ingresso dell’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone

In particolare, i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per un tentativo di incendio ai danni dell’ingresso di un’abitazione. Il bersaglio sarebbe stato il portone della casa di un uomo di 45 anni, ma il rogo non è riuscito a svilupparsi.

Nell’appartamento interessato dall’episodio vive la famiglia di uno dei giovani coinvolti nell’aggressione a Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, zona centrale della movida cittadina. Il giovane atleta, rimasto ferito durante l’accoltellamento, è stato dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica e le eventuali connessioni tra i fatti.