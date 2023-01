È stato arrestato il ragazzo che, ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne in attesa di entrare in un bar di via Comunale Napoli, a Pianura. Il giovane ha 18 anni, è incensurato, ed è stato individuato dai Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura.

Dopo il colpo, Giuseppe Zizzi – questo il nome della vittima – è caduto a terra battendo violentemente la testa. È tuttora ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Il ragazzo invece è stato già trasferito in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio. Non ancora chiare le motivazioni che hanno portato all’aggressione.

La dinamica

La vittima era in fila per entrare nel bar. Il giovane stava invece uscendo. I due si sono incrociati sulla porta d’ingresso. Non ci sarebbe stato un battibecco né uno scontro verbale. Improvvisamente è scattata l’aggressione. L’altro cliente ha sferrato un pugno all’indirizzo del 75enne facendolo rovinare a terra. La vittima ha battuto la testa sull’asfalto mentre l’aggressore è scappato dileguandosi di corsa. Fino a quando il giovane non è stato intercettato e bloccato dai militari dell’Arma.