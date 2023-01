Preso a pugni senza motivo all’ingresso del bar. Un uomo di 75 anni di Pianura (Napoli) è n fin di vita all’ospedale Cardarelli di Napoli. Un episodio tanto violento quanto carico di mistero quello avvenuto la mattina del 20 gennaio in via Comunale Napoli.

Napoli, preso a pugni senza motivo: anziano in fin di vita

Secondo quanto riporta Il Mattino, la vittima era in fila per entrare nel bar Laurano. L’altro uomo, uno sconosciuto, stava invece uscendo. I due si sono incrociati sulla porta. Non ci sarebbe stato un battibecco né uno scontro verbale, eppure è scattata l’aggressione. L’altro cliente ha sferrato un pugno all’indirizzo del 75enne facendolo rovinare a terra. La vittima ha battuto la testa sull’asfalto mentre l’aggressore è scappato dileguandosi di corsa.

L’anziano è stato soccorso subito da alcuni presenti che hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Pianura, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del colpevole; accertamenti in corso per verificare se l’aggressione sia stata ripresa dalla sorveglianza dell’attività commerciale o da altre telecamere, pubbliche o private, presenti in zona.

Le condizioni

Il 75enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli. E’ in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi e per i medici è in pericolo di vita. Occorrerà valutare l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore.