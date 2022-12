Prende a calci l’infermiera per far visitare sua figlia per prima. È quanto accaduto ieri sera, all’ospedale Santobono di Napoli.

Napoli, prende a calci l’infermiera del Santobono: “Visiti subito mia figlia”

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 22 e 30, i Carabinieri della pattuglia mobile di zona Vomero per un’aggressione ai danni di un sanitario. Stando ad una prima ricostruzione, una giovane mamma di 35 anni avrebbe colpito con un calcio l’infermiera perché i tempi di attesa al Triage si erano prolungati. Due i giorni di prognosi per la vittima.

Il caso è stato denunciato anche dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate attraverso un post su Facebook. “Mentre l’infermiera triagista le spiegava che non si poteva derogare dalla registrazione e dall’acquisizione dei parametri vitali la donna, inveendo e minacciando l’infermiera, si è intrufolata nel box visita che, in quel momento, era occupato da un altro paziente“, spiega l’associazione.

“Raggiunta dall’infermiera che, con molta calma, la invitava a completare prima tutte le procedure di Triage, si scagliava contro la stessa aggredendola fisicamente con calci. Solo l’intervento del personale di vigilanza ha evitato che l’infermiera subisse traumi maggiori”, racconta ancora Nessuno Tocchi Ippocrate. Allertate le forze dell’ordine, la signora è stata identificata e denunciata.