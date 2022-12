Napoli, potente esplosione nel grattacielo del centro direzionale

Una forte esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi al centro direzionale di Napoli. Come riporta Il Mattino, una caldaia sarebbe esplosa all’intero di un appartamento del quarto piano della Torre Azzurra, tra le 14,30 e le 15.

Napoli, potente esplosione nel grattacielo del dentro direzionale

Secondo quanto riferito dai soccorritori non ci sarebbero persone all’interno. Al momento dell’esplosione l’appartamento era vuoto anche se è presente comunque un’unità del 118. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

Il botto dell’esplosione ha provocato un boato che è stato sentito in tutto il centro direzionale. Le operazioni sono ancora in corso. Pompieri e forze dell’ordine sono impegnati nel mettere in sicurezza tutta l’area dove è avvenuta l’esplosione.