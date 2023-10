Poste Italiane cerca addetti smistamento che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito logistica. Posizioni aperte anche a Napoli e provincia.

Poste Italiane cerca addetti allo smistamento anche a Napoli

A differenza dei portalettere, per gli addetto allo smistamento non è richiesto un voto minimo per il diploma, ma solamente la disponibilità a lavorare su orari notturni.

Il contratto offerto è a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. E ovviamente per quanto riguarda lo stipendio varierà in base ai turni di lavoro ma può raggiungere anche i 1500 euro al mese.

I candidati che aderiranno all’annuncio dovranno indicare una sede di preferenza e potranno essere inseriti solo a fronte di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale. Sarà possibile inviare la candidatura entro il 20 ottobre 2023 cliccando qui.