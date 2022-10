Sono oltre 40 i vigili del fuoco impegnati da questa mattina nel cimitero di Poggioreale per recuperare le bare sospese nel vuoto dopo l’ultimo crollo avvenuto il 17 ottobre scorso. Le delicate operazioni di recupero sono in corso già da diverse ore. Per lavorare in sicurezza e per raggiungere le casse, i pompieri hanno dovuto montare un’enorme gru.

Crollo al cimitero di Poggioreale, pompieri in azione per recuperare le bare

Il crollo sarebbe stato causato dal cedimento della struttura dovuto, probabilmente, alle infiltrazioni per la pioggia. Non ci sarebbero quindi legami con i lavori della metropolitana, che pure stanno avvenendo all’emiciclo di Poggioreale, a poche centinaia di metri di distanza.

Le operazioni di recupero delle bare si stanno svolgendo con la massima cautela per garantire la sicurezza degli addetti ed evitare ulteriori cedimenti. Presenti sul posto l’assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada con i servizi cimiteriali ed i consulenti della Procura, il Professor Nicola Augenti e l’ingegner Paolo Grazioso. L’intervento di recupero delle bare ancora sospese dovrebbe concludersi nella prossime ore.