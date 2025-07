Una pizzeria abusiva realizzata all’interno di locali di proprietà comunale è stata scoperta e sottoposta a sequestro dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti alle unità operative Tutela Edilizia e Patrimonio e Scampia.

Napoli, pizzeria abusiva nei locali del comune: titolare aveva esibito autorizzazioni false

Le indagini erano partite circa tre mesi fa, dopo un primo controllo sull’attività, situata tra Piscinola e Scampia. In quell’occasione, il legale rappresentante aveva esibito documenti che sembravano attestare l’autorizzazione all’occupazione dell’immobile. Ma gli accertamenti successivi hanno rivelato che si trattava di atti falsificati.

Non solo. Gli agenti hanno riscontrato anche un ampliamento abusivo dei locali, ottenuto occupando una porzione di area destinata al pubblico passaggio pedonale, trasformata in spazi aggiuntivi per l’attività commerciale.

A seguito delle verifiche, la Polizia Locale ha disposto il sequestro amministrativo dell’attività e il sequestro penale dell’area esterna. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile e suolo pubblico, uso di atti falsi e violazioni edilizie. L’attività è stata interrotta immediatamente, mentre proseguono gli accertamenti per valutare ulteriori responsabilità.