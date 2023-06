Il conducente di un tram è stato aggredito questa mattina allo stazionamento di Poggioreale. La violenza ai suoi danni sarebbe scattata dopo il rifiuto di far salire un pedone fuori fermata in via Ponte di Casanova. Per l’autista un trauma facciale e la corsa in ospedale.

Napoli, conducente tram rifiuta di farlo salire fuori fermata: picchiato con trauma facciale

La vittima è un dipendente dell’ANM di 54 anni che si è rifiutato di far salire un uomo sul mezzo perché fuori fermata. Infastidito, l’aggressore ha aspettato il successivo autobus, ha raggiunto alle spalle il conducente del primo tram e l’ha colpito al volto per poi far perdere le proprie tracce. L’autista ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione.

“Piena solidarietà all’autista aggredito – afferma Adolfo Vallini responsabile alla sicurezza di ANM – nonostante le nostre richieste per migliorare le misure di prevenzione e sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, stazioni e capolinea, si continuano a registrare aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori dei trasporti. Bisogna che il Comune di Napoli e l’ANM investano in sicurezza attiva e passiva”.