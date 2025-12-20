Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro

Un pezzo di storia napoletana se ne va. Napoli piange la scomparsa di Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro di Mergellina, punto di riferimento della tradizione gastronomica cittadina e luogo simbolo per intere generazioni di napoletani e visitatori.

Una figura centrale dell’imprenditoria partenopea

Antonio De Martino, nipote del fondatore Ciro Fummo, ha incarnato per anni l’identità dello Chalet, portando avanti l’attività di famiglia con dedizione e lungimiranza. Dopo aver raccolto l’eredità dalla madre Rosaria, ha guidato lo storico locale con equilibrio e rispetto, trasformandolo in un’icona della città senza snaturarne l’essenza.

Lo Chalet Ciro tra storia e futuro

Sotto la sua direzione, lo Chalet Ciro ha saputo evolversi, restando fedele alla propria tradizione fatta di caffè storici, dolci tipici e gelati artigianali, ma aprendosi allo stesso tempo a nuovi linguaggi del gusto. Un percorso che ha attraversato oltre sette decenni di attività.

Oggi il testimone passa alla sesta generazione, con il figlio Ciro già impegnato nella continuità di un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le radici.