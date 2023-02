Marcia della Pace questa mattina a Napoli a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. La manifestazione, che ha visto la presenza di migliaia di persone, è stata promossa da Comunità di Sant’Egidio, Comune e Arcidiocesi. “No War”, “Più parole meno armi”, “Fermiamo la guerra” e “Napoli Città di pace”, slogan, scritto su una immagine azzurra del Vesuvio, che dà il titolo alla manifestazione, si legge su alcuni striscioni.

Nel giorno del primo anniversario dell’invasione russa, nelle strade della città sfila la marcia per la pace.

“C’è una bellissima partecipazione per una piazza che ricorda la nostra vicinanza all’Ucraina e al suo popolo, alla resistenza e alla lotta per l’integrità territoriale dell’Ucraina e che chiede un percorso di pace perché ormai i tempi sono maturi per raggiungere una pace giusta e fare in modo che la voce delle armi venga sostituita dalla voce della diplomazia e che finalmente si possa trovare una via d’uscita a un conflitto che sta costando tantissime vite umane e sofferenze e che deve finire” ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.