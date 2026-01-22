Scippa una donna di due portafogli presenti nello zaino sul Rettifilo e poi si dà alla fuga. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni, di origini algerine, ritenuto responsabile di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Napoli, pedina una donna e poi la rapina facendola cadere a terra: i Falchi arrestano un 43enne

L’intervento è scattato in corso Umberto I, dove i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che con atteggiamento circospetto stava pedinando una signora. Poco dopo, l’uomo le avrebbe sottratto due portafogli dallo zaino e, nel tentativo di garantirsi la fuga, si sarebbe scagliato con violenza contro la vittima, facendola cadere e riuscendo a guadagnare alcuni metri.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente riuscendo a raggiungere e bloccare il presunto autore del gesto. L’operazione, però, non è stata semplice: il 43enne avrebbe opposto una forte resistenza, dando vita a una colluttazione durante la quale alcuni agenti sono rimasti feriti. Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso dei due portafogli appena sottratti, che sono stati recuperati e successivamente restituiti alla legittima proprietaria. Al termine degli accertamenti, il 43enne è stato condotto in arresto e messo a disposizione della magistratura per essere giudicato con rito direttissimo.