L’ha prima minacciata poi schiaffeggiata per una sanzione in divieto di sosta. Per questo motivo un uomo di 67 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia Locale di Napoli dopo aver aggredito un’agente della Municipale.

Napoli, paura in strada: la vigile lo multa lui la prende a schiaffi

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno sanzionato le auto in sosta vietata nelle strade adiacenti al mercatino delle feste nei pressi di piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero. Le operazioni hanno scatenato la reazione di alcuni espositori che, lasciate le proprie casette-negozio, andavano a protestare con il personale della Polizia Locale.

Il più attivo tra questi, a carico del quale era stata già elevata la contravvenzione, ha oltraggiato la donna che aveva sottoscritto l’accertamento e, dopo essersi opposto a fornire le proprie generalità, dalle minacce è passato all’aggressione.

L’uomo ha colpito con un violento schiaffo al volto la donna provocandole lesioni ed escoriazioni. L’aggressore è stato immediatamente bloccato e ammanettato dagli agenti intervenuti in supporto. A seguito del rito direttissimo, disposto dall’Autorità Giudiziaria, il responsabile dell’aggressione è stato condannato a 3 mesi di reclusione, beneficiando delle riduzioni connesse al patteggiamento della pena.

“La vile aggressione subita da una donna della nostra Polizia Municipale in Piazza degli Artisti è un atto intollerabile che va assolutamente stigmatizzato – ha detto l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu – Esprimo un sincero sentimento di vicinanza alla nostra agente impegnata insieme a tanti altri, tra mille difficoltà legate alla carenza di organico, nel difficile compito di garantire sostenibili condizioni di sicurezza urbana sul nostro territorio. A tutti loro va il mio affettuoso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio e a tutela della cittadinanza”.