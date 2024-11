Investe un agente della Municipale per sfuggire al controllo ma viene arrestato. A finire in manette in flagranza di reato un 31enne di origini straniere, A.W.

Napoli, paura in piazza Dante: investe agente della Municipale e poi fa incidente: arrestato 31enne

Ci troviamo in Piazza Dante. L’uomo, alla guida di un motociclo senza indossare il casco protettivo, ha tentato di sottrarsi a un controllo stradale accelerando improvvisamente e investendo uno degli agenti operanti, che ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

Dopo aver perso il controllo del veicolo, il 31enne ha tentato nuovamente di fuggire, opponendo resistenza e colpendo fisicamente gli agenti. È stato però immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti per il prosieguo delle procedure legali. L’arresto è stato confermato dal Sostituto Procuratore di turno, e l’indagato sarà giudicato in data odierna con rito direttissimo