Napoli, parcheggiatore abusivo reagisce a controllo e picchia i carabinieri: arrestato

Tensione ieri sera a Napoli, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato Antonio Grieco, 59 anni, già noto alle forze dell’ordine e colpito da un provvedimento di Dacur (divieto di accesso ad alcune zone della città).

Napoli, parcheggiatore abusivo picchia i carabinieri: arrestato 59enne

L’uomo è stato sorpreso in corso Meridionale mentre svolgeva l’attività illegale di parcheggiatore abusivo. Alla vista dei militari, non solo ha iniziato a insultarli, ma è passato rapidamente all’aggressione fisica. Con grande difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Anche lì Grieco non si è calmato: ha continuato a mantenere un atteggiamento violento, arrivando persino a danneggiare alcuni arredi dell’ufficio.

Due militari feriti

Nel corso della colluttazione, due carabinieri sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di cure mediche all’Ospedale del Mare. Grieco è stato arrestato con le accuse di resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ora si trova in attesa di giudizio.