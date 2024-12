Parcheggiatore abusivo arrestato in via Conte Di Ruvo, a pochi passi dal teatro Bellini di Napoli. L’uomo ha reagito al fermo degli agenti della Municipale con pugni, schiaffi e gomitate. Si tratta di un 43enne napoletano.

Napoli, parcheggiatore abusivo fuori dal teatro Bellini prende a pugni e schiaffi i vigili: arrestato

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale sono intervenuti nella strada che collega via Pessina a via Costantinopoli a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. I caschi bianchi hanno accertato la presenza di un individuo che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore e pretendeva denaro dagli automobilisti per consentire la sosta su stalli regolarmente contrassegnati con strisce blu.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto. Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha rifiutato di collaborare, reagendo con insulti e minacce in pubblico. La situazione è degenerata quando, nel tentativo di sottrarsi al fermo, l’individuo ha aggredito fisicamente gli agenti con schiaffi, pugni e gomitate, provocando contusioni multiple agli operatori.

Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il soggetto, e a condurlo presso il comando dell’Unità Operativa, dove è stato formalmente identificato. Dagli accertamenti è emersa la reiterazione dell’attività illecita, configurando una violazione penale aggravata. È stato inoltre emesso un ordine di allontanamento dall’area. Gli agenti coinvolti nell’operazione hanno successivamente ricevuto cure presso il presidio sanitario, riportando prognosi di sette giorni per le lesioni subite. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.