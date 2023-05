Ha risposto a tutte le accuse rivolte da tifosi e partenopei. E l’ha fatto affidandosi ai microfoni di Kiss Kiss. Francesco Paolantoni esce allo scoperto dopo la discussa performance di girare senza veli sul lungomare di Napoli per celebrare il terzo scudetto.

Paolantoni nella bufera, risponde dopo tutte le critiche: “Siete frustrati”

Il comico napoletano definisce i suoi detrattori dei “bacchettoni” e non le manda a dire. I suoi video hanno fatto il giro del web, spaccando in due l’opinione pubblica. C’è chi ha criticato la sua scelta e l’ha accusato di essere un comico al tramonto che ha bisogno di questi espedienti per far parlare di lui. Altri, invece, hanno giudicato la sua trovata originale e simpatica.

“Le Iene mi hanno chiesto di girare nudo per Napoli in caso di scudetto degli azzurri e io ho accettato – ha dichiarato alla radio -. Non è stata una mia idea. Se ne sta parlando più della incoronazione di Re Carlo. Mai mi sarei aspettato tanto clamore, è una cosa meravigliosa. Mi sto divertendo da un lato e rattristando dall’altro. Il mio messaggio ai bacchettoni che mi criticano? Dico che sono gente frustrata e che stanno inguaiati”.

Paolantoni ha poi aggiunto: “Napoli è riconosciuta in tutta Italia e nel mondo per la propria ironia, ma qualcuno è rimasto turbato. Ho ricevuto dei complimenti per il fisico (ride, ndr). Per me è stata una cosa molto divertente, ironica. E sono contento che è stata fatta in occasione dello scudetto. Siamo felici perché è arrivato questo tricolore. Sono stato di parola, sarebbe stato peggio venire meno alla promessa fatta“.