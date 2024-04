Batte la testa e muore dopo poche ore per trauma cranico. È quanto successo ieri in piazza del Carmine, nei pressi della mensa della Caritas. La vittima è un uomo di età ricompresa tra i 35 e i 45 anni. La dinamica è ancora in fase di accertamento e su di essa indagano i carabinieri.

Napoli, cade e batte la testa in piazza del Carmine: muore in ospedale

La vittima è arrivata all’ospedale del Mare di Ponticelli poco prima delle 18, trasportato da un equipaggio del 118. Non è stato in grado di spiegare cosa gli fosse successo. I medici hanno riscontrato un “trauma cranico isolato ed otorragia”, ovvero perdita di sangue dall’orecchio, presumibilmente dovuta proprio alla lesione alla testa; la ferita sarebbe riconducibile ad una caduta.

Dopo aver lottato durante la notte tra la vita e la morte, il paziente è deceduto per arresto cardiocircolatorio. A quel punto presso il nosocomio napoletano sono intervenuti i carabinieri della stazione Borgo Loreto, che si occupano delle indagini sotto il coordinamento della Procura di Napoli. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia.