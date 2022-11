Ancora violenza nelle strutture sanitarie campane. Questa volta l’aggressione si è consumata all’ospedale CTO dei Colli Aminei, dove un 34enne napoletano ha aggredito un medico perché voleva che lo visitasse subito.

Napoli, panico al Cto: medico picchiato al pronto soccorso

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato Arenella, che hanno bloccato l’uomo: si tratta di un 34enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli.

Dopo l’identificazione, per l’uomo è scatta la denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto. Nessuna particolare conseguenza per il medico, che è riuscito a sfuggire alla furia dell’uomo.