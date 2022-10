Dopo il rischio crollo di un palazzo di 8 anni a Napoli, nel quartiere Arenella, il comune di Napoli ha deciso di chiudere il tratto di via Orsi dal civico 10 al civico 26 inclusi, per permettere la messa in sicurezza dello stabile.

Per questo motivo non sarà più possibile arrivare da piazza Medaglie d’Oro a via Giacinto Gigante, e da qui accedere all’ingresso della Tangenziale di Napoli, passando per via Orsi, ma bisogna deviare per le strade circostanti. Restano transitabili i tratti con gli incroci di via Blundo-via Francesco Verrotti e di Salita Arenella.

Napoli, palazzo a rischio crollo: strada chiusa

Il cedimento è stato accertato nella serata di martedì e il palazzo, occupato da 36 famiglie, è stato sgomberato dai vigili del fuoco. Il Comune negli scorsi giorni aveva già istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, anche se scarichi e il limite massimo della velocità di 30 chilometri orari.