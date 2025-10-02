Napoli, padre prende a botte la figlia tredicenne in strada: fermato e denunciato

Drammatica scena ieri in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una tredicenne è stata aggredita dal padre in pieno giorno. A bloccare l’uomo sono stati gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, impegnati in un servizio di notifica in abiti civili.

Napoli, padre picchia la figlia tredicenne in strada: fermato e denunciato

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno notato l’uomo colpire con violenza la ragazza, facendola cadere a terra. Immediato l’intervento degli operatori, che hanno immobilizzato l’aggressore e messo in sicurezza la minore. Identificato l’uomo come il padre della vittima, gli agenti hanno informato il Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la denuncia a piede libero per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Contestualmente è stato attivato il Tribunale per i Minorenni, che ha coinvolto i servizi sociali territoriali. La tredicenne è stata affidata a familiari ritenuti idonei.