Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fa tappa a Napoli. In occasione della sua visita a Forcella per un seminario organizzato dalla Fondazione Polis della Regione Campania, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine.

Napoli, oggi la visita del ministro Piantedosi: istituito dispositivo del traffico

A partire dalla mezzanotte del 12 gennaio 2024 fino a cessate esigente del medesimo giorno, è previsto il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in:

a) corso Meridionale, ambo i lati, dall’angolo con corso Novara all’altezza del varco Polfer (alt. civ. n. 7);

b) piazza Crocelle ai Mannesi;

c) via Vicaria Vecchia, ambo i lati;

d) via De Rocci, ambo i lati;

e) via Giudecca Vecchia, ambo i lati;

f) vico delle Zite, dall’intersezione con via Forcella fino al civico 16 ambo i lati;

il divieto di transito veicolare in:

a) piazza Crocelle ai Mannesi;

b) via Vicaria Vecchia;

c) via Forcella;

d) via Giudecca Vecchia;