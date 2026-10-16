Napoli, nuovo treno per la Linea 6: ora il collaudo

Svolta per la Linea 6 della metropolitana di Napoli. Il primo dei nuovi treni realizzati da Hitachi Rail è stato calato sui binari attraverso una complessa operazione effettuata a Piazzale Tecchio. Il convoglio sarà ora sottoposto ai collaudi e alle verifiche di sicurezza prima dell’entrata in servizio.

Napoli, nuovo treno per la Linea 6: attese più brevi per i passeggeri

Il nuovo treno, lungo 39 metri e capace di trasportare 290 passeggeri, è dotato di climatizzazione e sistemi di sicurezza di ultima generazione. L’obiettivo è ridurre progressivamente i tempi di attesa, passando dagli attuali 20 minuti a 10 minuti con quattro convogli in circolazione, fino a raggiungere una frequenza di 8 minuti e, a pieno regime, di 4 minuti e mezzo.

La fornitura rientra nell’accordo tra Comune di Napoli e Hitachi Rail per 22 nuovi treni, di cui sei previsti nella prima fase per la tratta Mostra-Municipio. Prima dell’entrata in esercizio saranno necessari circa 5mila chilometri di prove dinamiche.

Soddisfatto il sindaco Gaetano Manfredi, che sottolinea l’importanza dell’intervento per rendere il trasporto pubblico più efficiente e sicuro. Intanto, secondo quanto annunciato dall’assessore Edoardo Cosenza, il secondo convoglio arriverà nell’infrastruttura tra circa un mese.